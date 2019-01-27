Atkı gönderen öğrencilere Mehmetçikten teşekkür

Çorum'un İskilip ilçesinde Misakımilli İlkokulu'nun öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü. Öğrencilerin bu jestine Mehmetçikler hazırladıkları video ile öğrencilere teşekkür etti.

Misakımilli İlkokulu Okul Müdürü Murat Babacan ve Okul Aile Birliği Onursal Başkanı Bünyamin Büyüm, etkinliğin öğrencilerin güvenli şekilde evlerinden okullara, okullardan evlerine gitmelerine yardımcı olan güvenlik kuvvetlerine teşekkür etmek ve onlara sevgilerini göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini söylediler.

Babacan ve Büyüm, “”Öğrencilerimizin her biri bir askerimize atkı örerek, onların değerli olduğunu konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda öğrencilerimize askerlerimizin yaşadığı yerleri gösterdik. Kullandıkları araç ve gereçleri tanıtarak kaynaşmalarını sağlamaya çalıştık. Devletimiz askerlerimize gereken tüm yardımları zaten sağlıyor. Biz sadece vatan ve milletimizin güvenliğini sağlayan askerlerimize sevdiğimizi göstermek amacıyla çam sakızı çoban armağanı bir hediye verdik” dedi.

Minik öğrenciler Mehmetçiğe bir de video klipli göndermede bulundular. Klipte bir sınıf içerisinde ellerinde Türk bayraklarını sağlayarak “Gündoğdu Marşı'nı” söyleyen öğrenciler sosyal medyada da izlenme rekorları kırdı. Öğrencilerin hazırladığı atkıları teslim alan Denizli 11. Tugay Komutanlığı askerleri öğrencilerin jestine jestle karşılık vererek, kendilerine atkı hazırlayan öğrencilerin isimlerini hazırladıkları video klip ile tek tek sayarak teşekkür ettiler.

Teşekkür klibinde konuşan bir asker, “11. Tugay Komutanlığı personeli olarak, Çorum Misakımilli İlkokulu değerli idarecileri ve öğretmenleriyle sevgili öğrenci kardeşlerimize hediyelerinde dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.