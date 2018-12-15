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Ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen hayatını kaybetti

Çorum’da ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen hayatını kaybetti.

Çorum'da ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen hayatını kaybetti.


Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir işletmede teknisyen olarak görev yapan Ergün Keskin (40), ayağını helezon makinesine kaptırdı. Olayı gören mesai arkadaşları sağlık görevlileri ve itfaiyeye haber verdi. Talihsiz teknisyen kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Keskin'in cenazesi buradaki işlemlerin ardından memleketi Amasya'ya gönderilerek toprağa verildi.

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