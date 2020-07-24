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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

İstanbul’da 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

İstanbul'da 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Osmancık Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti.

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