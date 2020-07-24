Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için tatlı ikramı

Sungurlu İlçe Temsilciliği tarafından Ulu Cami'de kurulan stantta Cuma namazı sonrası ikram yapıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismini alan ibadethanede 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazı sevinci insanlarla paylaşıldı.

TÜGVA Sungurlu İlçe Temsilcisi Serdar Tokatlı, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temenni ediyorum. Böylelikle Ayasofya Müzesi'ni yeniden Ayasofya Camii yapan ve bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun'' dedi.