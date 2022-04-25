İhlas Haber Ajansı

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Baca yangını korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fırının baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle fırının baca kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, baca kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü.

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