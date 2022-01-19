İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağ evi yangında kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak'ta bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.


Çıkan yangında bağ evi yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri tahkikat başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.