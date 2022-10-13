Bağ evinden çaldığı hayvanlar evinde bulundu

Çorum'da bir bağ evinden çalınan 24 hayvan, şüpheli şahsın evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir bağ evinde bulunan biri büyükbaş 24 hayvan kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Bağ sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğine ulaştılar. Şüpheli şahsın evinde yapılan adli aramada, bağ evinden çalınan hayvanların tamamı bulundu.

Çalıntı hayvanlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan hırsızlık zanlısının ise yapılacak işlemlerin ardından adliye'ye sevkedileceği öğrenildi.