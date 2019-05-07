Bağ evinin çatısı çöktü: 3'ü çocuk 5 yaralı

Çorum'da yapım aşamasında olan bir bağ evinin çatısının çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Hamamlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ö.'ye ait yapımı devam eden bağ evi bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. Bu esnasında ev içerisinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi çöken çatının altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda çatı altında kalan Zarif Ş., Sinan Ö., Kağan Ö., Nisa Ö. ve Kemal Emin Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.