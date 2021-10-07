Bahabey çamlığındaki mesire alanına kilit taşı döşeniyor

Yeşil alanların korunması ve sağlıklaştırması çalışmaları kapsamında Bahabey çamlığını kent halkının kullanacağı güzel bir mesire alanına dönüştüren Çorum Belediyesi, çamlık içerisinde yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Bahabey Çamlığı'nın Çorum için önemli bir yeşil alan olduğunu kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Bahabey çamlığında ulaşımın daha kolay ve konforlu hale getirmek için yolları kilit taşı yapıyoruz. Çamlığın içerisinde bulunan yollara toplamda 8 bin metrekare kilit taşı döşeyeceğiz. Kilit taşı doğal olması özelliği ile mesire alanımıza değer katacak ve Bahabey çamlığı hemşehrilerimiz tarafından daha da fazla tercih edilir hale gelecektir” dedi.