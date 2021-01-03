İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kent Ormanı’na yakın bir bahçede yangın çıktı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kent Ormanı'na yakın bir bahçede yangın çıktı. Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi Kent Ormanı bitişinde İsmail Helva'ya ait bahçede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Osmancık İtfaiye Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.