Bakan Kasapoğlu, 3 okulun açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla Çorum'a yaptırılan 16 derslikten oluşan 3 okulun açılışını yaptı.

Bekir Aksoy İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yarınlara daha güçlü hazırlanmaları için çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, hizmete açılan okulların geleceğin gençlerinin yetiştirilmesine öncülük edeceğini ifade etti.

"Okullarımız en önemli mekânlarımız ve bu mekânlarımızın hayat dolu olmasını çok arzuluyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu manada spor da bizim çok önemli bir konumuz. Spor eğitiminin çok güzel olmasını arzuluyoruz. Basketbol, voleybol, hentbol ve diğer tüm branşların okullarımızda olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka spora bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Buralarda spor alanları geliştirebiliriz. Buradaki spor teşkilatımıza da gerekli talimatı vereceğiz. Okulumuzun spor noktasında hiçbir eksiğinin kalmaması için tüm imkânları seferber edeceğiz. Bunun yanında bu üç okulda eğitim gören öğrencilerimizi Çanakkale'ye göndereceğiz” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, 3 okul için 13 milyon 260 bin lira harcandığını açıklayarak, “11 milyon 240 bin lirası Spor Toto Teşkilatı tarafından İl Özel İdaresine gönderildi” dedi.

Çorum'da 206 ilkokul, 156 orta, 156 lise ve dengi okullarda toplam 92 bin 200 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü kaydeden Vali Çiftçi, derslik başına düşen öğrenci sayısının 18 olduğunu söyleyerek, kentte fiziki altyapı konusunda herhangi bir eksiklik yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından her üç okulun açılışı gerçekleştirildi.