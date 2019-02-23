Bakan Kasapoğlu'ndan 3 müjde

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu'da İlçe Seçim Bürosu önünde vatandaşlara hitap etti. Kasapoğlu Sungurlulara Güreş Eğitim Merkezi, 3 mahalleye semt sahaları ve butik yüzme havuzu müjdesini verdi.

"2002 yılından bugüne kadar Türkiye'de güzel işlere imza attık" diyen Bakan Kasapoğlu, "Ekonomiden sanayiye, sanayiden eğitime, eğitimden ulaştırmaya, ulaştırmadan sağlığa, sağlıktan spora kadar pek çok alanda ülkemiz devrim niteliğinde işlere imza attı. Bu çerçevede Çorum ve Sungurlu hizmetlerimizden çok ciddi bir şekilde pay aldı, almaya da devam edecek. Biz gençlerimiz için çok ciddi yatırımlar yaptık. Sporcularımız için çok ciddi tesisler yaptık. Türkiye'nin 2002 yılına kadar sahip olduğu tesis sayısı bin 500 iken, şimdi 5 bine yakın spor tesisimiz var. Türkiye'nin sahip olduğu spor tesisleri hem Avrupa'nın hem de dünyanın ilerisinde. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sungurlu'da yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Sungurlu'yu sporda çok ileriye sizlerin desteğiyle götüreceğiz" dedi.

"31 Mart günü gereğini yapacağınıza inanıyorum"

Kasapoğlu, "Bizler yerel yönetimlerle işbirliğini çok önemsiyoruz. Belediye idare çok önemli. Çünkü belediye başkanı bizim projelerimize vereceği destek, bizim ona sağlayacağımız desteklerle birlikte ciddi anlamda katlanıyor. Ben sizlerin 31 Mart günü gereğini yapıp Sungurlumuzu yerel yönetim alanında AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmanızı bekliyorum" diye konuştu.

"Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezini inşa edeceğiz"

"Bizim 31 Mart'a kadar yapacağımız, gerçekleştireceğimiz projeler var" diyen Bakan Kasapoğlu, "Biz Sungurlumuzun geleceğini, gençlerini çok önemsiyoruz. Burada spor alanında bir potansiyel var. Sungurlumuzun gençleri spor alanında çok yetenekli. Biz de onlara tüm imkanları sağlayacağız. Burada güreş alanında ciddi anlamda alt yapı var. Biz bu alt yapının önünü açmak için buradan dünya şampiyonları çıkarmak için Güreş Eğitim Merkezini inşa edeceğiz. Burada yetiştireceğimiz dünya ve Avrupa şampiyonlarıyla Sungurluyla gurur duyacağız" şeklinde konuştu.

"3 mahalleye semt sahaları yapacağız"

Tüm spor branşlarını önemsediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Ben size şunun da müjdesini vereyim. Hem futbol hem basketbol hem de voleybolun içerisinde yer alacağı 3 tane mahallemize semt sahaları yapacağız. Ben buradan hem futbolda hem voleybolda, hem de basketbolda şampiyon sporcular yetişeceğine inanıyorum. Bu yapacağımız tesisleri gece-gündüz kullanacaksınız" şeklinde konuştu.

"Butik yüzme havuzu yapacağız"

Kasapoğlu, "Yüzme çok önemli bir spor. Hem sağlık hem de zihinsel rahatlama açısından çok önemli. Biz yüzmeyi çok önemsiyoruz. Yüzme Bilmeyen Projemiz kapsamında herkese yüzme öğreteceğiz. İnşallah size butik yüzme havuzumuzun müjdesini veriyorum. İnşallah bunun imzasını da Mart ayı içerisinde gerçekleştirip belediyemiz ile birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Başkanı Metin Özsarı, Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan ve vatandaşlar katıldı.