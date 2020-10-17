Bakan Kasapoğlu'ndan Paralimpik Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'da Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Milli takım teknik heyeti ve sporcularla bir araya gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla bir arada olmanın kendisine heyecan verdiğini belirterek, her fırsatta sporcularla buluşmayı önemsediğini söyledi.

Pandemi sürecine rağmen Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nın performanslarını geliştirme ve diri tutma gayretlerini takdir ettiğinin dile getiren Kasapoğlu, “Her zaman yanındayız. Tüm imkanları da sizler için seferber ederek ortaya koyduk” dedi.

Ülke olarak spordaki yürüyüşün önemli zihniyet devrimini gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Öncü başarılar her branşta var. 2019 yılı başarılarla geçti. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte gerek uluslararası müsabakalar gerekse 2021'de gerçekleşecek olimpiyat ve paralimpik oyunlarda inşallah güçlü şekilde ülkemizin damga vuracağı bir dönemi yaşayacağız” diye konuştu.

Salgın sürecini fırsata çeviren sporcular, hocalar, teknik ekip ve yöneticileri tebrik eden Bakan Kasapoğlu, “Bugün Paralimpik Tekvando Milli Takımımızla beraberiz. İnşallah sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta sizlerle olan yürüyüşümüz ve zaferlerimiz daim olacak” ifadelerini kullandı.