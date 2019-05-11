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Bakan Selçuk ve TBMM Başkanı Şentop'u Çorum davet ettiler

AK Parti Teşkilatları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u Çorum’a davet etti.

AK Parti Teşkilatları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çorum'a davet etti.


AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.


Ankara'da bazı bakanlıklar ve bürokratlarla görüşen Çorum heyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraya gelerek Çorum ve ilçelerinin eğitim yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Bakan Selçuk, Çorum'a davet talebine olumlu cevap verdi.


Çorum heyeti daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.


Yapılan açıklamaya göre, AK Parti heyeti Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Çorum hakkında görüş alışverişinde bulunarak ve Çorum'a davet ettiler.

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