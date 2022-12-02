Bakan Soylu'dan kahraman polise tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı vatandaşı heimcling manevrası ile kurtaran Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, paylaşımında; "Türk Polisi, ihtiyacınız olan her an yanınızda. Çorum Sungurlu'da, lokantada yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan amcamızı Heimlich Manevrasıyla boğulmaktan kurtaran Polisimiz Bünyamin Temiz'e tebrik ve teşekkürler" ifadelerine yer verdi.