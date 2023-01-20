Bakan Yardımcısı Dere, mezun olduğu okuldaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'ye mektup yazarak okullarına davet etti. Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, kendisinin de mezun olduğu okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş programda, Sunguroğlu ilkokulundan mezun olan Bakan Yardımcısı Dere'ye mezuniyet belgesini takdim etti.

Öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Mezun olduğum ilkokulumdan kıymetli yavrularımız yazdıkları mektuplarla beni mutlu ettiler. Rabbim sizlere ömür boyu başarı ve mutluluk nasip etsin. Geleceğimizin teminatı güzel yavrularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Tardımcısı Dere'ye programda Kaymakam Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.