İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık tuttukları nehirde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

Çorum’un Dodurga ilçesinde balık tutmak için girdikleri nehirde baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde balık tutmak için girdikleri nehirde baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Pirinçli Hidroelektrik Santrali yakınlarında Irak uyruklu 3 kişi balık tutmak için Kızılırmak nehrine girdi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu nehir içerindeki adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.