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Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı

Çorum’da amatör balıkçıların oltasına 2 metre 20 santim boyunda boyunda 71 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Çorum'da amatör balıkçıların oltasına 2 metre 20 santim boyunda boyunda 71 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.


Obruk Baraj Gölü'ne balık avına giden 3 arkadaşın oltasına yayın balığı takıldı. Amatör balıkçılar yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından dev balığı sudan çıkardı. Oltalarına takılan yayın balığının 2 metre 20 santim boyunda, 71 kilo 300 gram ağırlığında olduğu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

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