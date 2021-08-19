Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

Türkiye'nin en başarılı badminton antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak bir kez daha kupa sevinci yaşadı.

Badminton sporunun gelişmesinde, ulusal ve uluslararası alanda başarıların gelmesinde büyük pay sahibi olan ve onlarca milli sporcu yetiştirerek Türkiye'nin en başarılı antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, 13-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılan Masterlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +40 kategorisinde tüm rakiplerini yenerek bir kez daha kupa sevinci yaşadı. Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +40 yaş 'Master Tek Erkekler2 kategorisinde ve +40 yaş 'Master Çift Erkekler' kategorisinde partneri Zafer Şahin'le birlikte Türkiye şampiyonu oldu.

"Tek gayemiz gençlere örnek olmak"

Tek gayesinin gençlere örnek olmak olduğunu belirten Boyar, "Bundan daha önemlisi de, spora gönül vermiş, yıllarını bu alana adamış, spora yeni başlamış insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek, geçmişte yaşanan anıları yad etmek ve yeni anılar biriktirmektir. Bu sayede spor yapmanın insanların, psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği tekrar tekrar hatırladık. Yaşadığım bu güzelliklerden dolayı tüm katılımcı hocalarımıza, abilerimize ve dostlarımıza minnettarım. Daima spor ve sporcunun yanında olan, desteklerini hiç esirgemeyen ve bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'a, Osmancık Kaymakamımız Ayhan Akpay'a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer'e, Kulüp Başkanımız Nadir Solak ve tüm yönetim Kurulumuza ve emeği geçen herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

2015 tarihinden itibaren son 6 yıldır Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan eden Barış Boyar, her yıl iki altın, 2019'da bir altın bir gümüş madalya kazanırken 2015-2019 tarihleri arasında da 5 kez üst üste Balkan şampiyonu oldu.