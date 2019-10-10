İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na mehterli destek geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan “Barış Pınarı Harekâtı”na destek için merkezi anons sisteminden mehter marşı yayınlattı.


Belediye bünyesinde kullanılan araçların ve Belediye hizmet binasının bayraklarla donatılması talimatı veren Başkan Şahiner, tüm Sungurlulara ordumuza destek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaları ricasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.