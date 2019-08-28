İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere sıkışan büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.


Ankara-Samsun karayolunun 5. Kilometresinde Ercan Arıcılıoğlu'na ait inek, yol kenarındaki bariyerlere sıkıştı. İneği sıkıştığı yerden kendi imanlarıyla çıkarmayı başaramayan Arıcılıoğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri bariyerleri sökerek ineği sıkıştığı yerden kurtardı.


Sağlıklı olan inek sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.