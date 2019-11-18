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Başarılı öğrenciler Jandarma'nın misafiri oldu

Çorum’un Laçin ilçesinde seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ağırlandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı.


Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


İlçe Jandarma Komutanlığı gezdirilen öğrencilere “Jandarmanın Tanıtımı, nasıl Jandarma olunur ve vatan sevgisi” konularında bilgilendirme yapıldı.

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