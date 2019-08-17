Başgan Aşgın, 135 günlük icraatını değerlendirdi

El ele, gönül gönüle vererek Çorum'u toplumun bütün kesimleriyle yöneteceklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de tüm paydaşlarımızla fikir alışverişi içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Çünkü şehrimizi bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz” dedi.

Çorum Belediyesi olarak “Evsel Katı Atıkların Mekanik Ayrıştırma Sonrası Çıkan Ürünlerinden Enerji Elde Edilmesi Projesi “ hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Katı Atık Tesisimize günlük 400 ton evsel nitelikli atık kabul edilip mekanik ayrıştırma ünitesinden geçirilmektedir. Bu işlem sonucunda tambur elekten günde 150 ton elek altı ( kompost ) malzemesi elde edilmektedir. Bu elde edilen elek altı malzeme mevcut şartlarda landfill sahamız içerisinde depolanmaktadır. Yapılması planlanan projemiz ile elek altı malzemeyi düzenli depolama sahamıza göndermeyip enerji üretiminde kullanmayı planlıyoruz. Projemizi OKA'nın destekleri ile yapacağız. Projemizle ilgili OKA ile ön mutabakat metnini imzalamıştık. Hazırladığımız projemizi önümüzdeki günlerde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına teslim edeceğiz. Bu proje ile düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü yüzde 35 oranında uzayacak, ayrıca yapılan projemizde doğaya salınan sera gazı emisyonu azalacak ve en önemli etken olarak da ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına bu kurulacak tesisimizle katkı sağlamış olacağız. Enerji üretim aşamasındaki gaz motor bacasından çıkan kayıp ısı ise iletim sistemimiz vasıtasıyla Enerji üretim tesisi yakınına kuracağımız ısıtmalı bir sera projemizde kullanılacaktır” diye konuştu.

Mevcut aktif çamur sistemi ile çalışan atıksu arıtma tesisinde azot, fosfor ve yağ gres giderimi yapılamadığını dile getiren Aşgın, Bunun için yeni “Entegre Atık Su Arıtma” projesinin belediye teknik personeli tarafından hazırlanıp AB formatına çevrilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletildiğini açıkladı.

Yol çalışmaları ile sadece bölgelere yeni bir yol kazandırmaktan ziyade bölgelerin de daha yaşanılabilir hale gelmesi için de çalıştıklarını dile getiren Aşgın, 10 yıldır devam eden 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Karakeçili yoluna asfalt serim çalışmamızı gerçekleştirderek, Gazi Caddesine bağlantısını yaptıklarını belirtti. Aşgın, Karakeçili ve İnayetullah camilerinin etrafındaki otopark alanlarındaki kamulaştırma çalışmalarının ardından Karakeçili Cami arkasında 312 araçlık, İnayetullah Cami arkasında ise 344 araçlık olmak üzere 656 araçlık iki adet otopark yapmayı planladıklarını kaydetti.

Çorum'un en eski yerleşim yerleri olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan mahallelerini adeta yeniden inşa ettiklerini anlatan Aşgın, bu bölgelerde yapılan yeni yollar ile yeni yaşam alanları oluştuğunun altını çizdi.

Alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Aşgın, “15 mahallemizde asfalt serim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kısa sürede inşallah asfaltlamada ve buna bağlı olarak yaşam kalitesini artırma noktasında tüm mahallelerde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar 23 bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Hedefimiz sezon sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimine ulaşmak. Şehrimizin alt yapı hatlarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında eksiklik tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmamızı başlattık. 9 bin 500 metre uzunluğunda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı ihalesi gerçekleştirerek 2 Bin 250 metresinde çalışmalarımızı tamamladık. 3 Bin 53 metre yeni içmesuyu hattı çalışması yaptık. Yeni yerleşim alanlarında abone bağlantılarının yapılması için 7 Bin 150 Metrelik şebeke ve abone bağlantı hattının ihalesini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Çamlık depo, Bahabey depoya oransal vana ve debimetre takılarak uzaktan kontrol sistemi ile acil müdahalede yerine gidilmeden müdahale edildiğini söyleyen Aşgın, “Ayarık kuyu izleme sisteminde güvenlik ihlalleri kapsamında uzaktan kumandalı alarm sistemi takılmıştır. Herhangi güvenlik ihlalinde Scada kontrol merkezinden ihlali yapan kişilere ikaz verilmektedir. Bu sistem scada merkezinde 7/24 teknik ekipler tarafından izlenmekte ve acil durumlarda yerinden müdahale ile problemler çözülmektedir” dedi.

Seçim döneminde yaptığımız gezilerde vatandaşların su ücretlerinin yüksekliğinden şikayet ettiğini hatırlatan Aşgın, vatandaşların isteği doğrultusunda hem konutlar da hemde ticareti işletmelerin kullandığı suda yüzde 10 indirime gittiklerini hatırlattı.

Kent meydanı'nın yeni ismi, Arasta sağlıklaştırma projesi ve Velipaşa hanı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Bu şehir barışın ve kardeşliğin de şehridir. Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana Kadeş ismi yakışır demiştim. AK Parti Grubuna böyle bir teklifi getirdikleri için teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri olarak bu ismi vermek bize nasip oldu. ‘Kadeş Barış Meydanı' bu şehre çok yakıştı. El ele gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hakim olacağına yürekten inanıyorum. Kadeş Barış Meydanında adına yakışır bir peyzaj çalışması yapacağız. Çorum'un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini gerçekleştirdik. 10 Haziran 2019 tarihinde firma ile sözleşmemizi imzaladık ve yüklenici firma çalışmalarını başlattı. Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhanı (Eski Cezaevi) kapsayan sağlıklaştırma işlemi yapılacak yaklaşık 27 bin alanda 3 boyutlu tarama cihazlarıyla tarama yapıldı. Rölöve (mevcut durumun belgelenmesi) çizimleri hazırlanıyor. Yapımı tamamlandığında Çorum'un turizmine büyük katkılar sağlayacak Velipaşa Hanımızda çalışmalarımız devam ediyor. İlk meblağının işi tamamlamaması üzerine yeni ihale yapılması için çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız ile Çorum Milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanımız ile görüşmede bulunmuştuk. Bakanımız konuyu yakından takip edeceğini ifade etmişti. Bu ender yapıyı şehrimiz ve ülkemiz turizmine kazandırmak için çalışıyoruz. Eski Karakol Binamızda çalışmalarımızı tamamladık. Tesisler Müdürlüğümüz bünyesinde Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak hizmet verecek. Bahçesinde bulunan kafeyi de engelsiz kafe olarak hizmete açacağız”şeklinde konuştu

Tarihi saat kulesinin kadranlarının değiştirileceğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Çorum, Anadolu'da en özel şehirlerden bir tanesi. Gerek tarihi özellikleriyle, gerek din turizmiyle gerekse kendine özgü mistik havasıyla ve sıcacık insanlarıyla gönülleri fetheden bir şehir. Çorum'a özgü en önemli eserlerden biri de Osmanlı son döneminde 7-8 Hasan Paşa tarafından yaptırılan Tarihi Saat Kulesi'nde aydınlatma işlemini yaparak tarihi dokuya sahip çıkarak yeni görümüne kavuşturduk. II. Abdülhamit'in muhafız birliği komutanı Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi'nin kadranlarında zamanla meydana gelen yıpranmadan dolayı saat tam olarak okunamıyordu. Tarihimize saygı anlamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne gerekli başvurularımızı yaptık. Kadranların aslına uygun olarak yenilenmesi için onayımızı aldık. Saat Kulesinin kadranlarının kesimleri ve boyaları yapıldı. Bu gün itibari ile akrep ve yel kovanları sökülüyor. Yarın ise kadranları sökülecek. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Park ve bahçeler çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, “Şehrimizi daha yeşil hale getirmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanların sayısını artırmak için 10 ton çim tohumu aldık. Bunun 5 bin 18 kilosunu ekimini gerçekleştirdik. Buda 77 bin 200 metrekare alan yapıyor. 60 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. Bin 938 adet yetişmiş ağacı toprakla buluşturduk. 6 bin 698 adet çalı türü bitki dikimi gerçekleştirdik. Rutin olarak çim biçme, budama, sulama, park bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün daha iyi hizmet vermesi için araç parkını güçlendirerek 4 yeni traktörü hizmete sunduk. 240 parkımızın, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımını sürekli olarak yapıyoruz. Buralarda bulunan bitkilerin de bakımlarını aksatmıyoruz. Diğer yandan hemşehrilerimizin park, bahçe ve yeşil alanlarda güvenle zaman geçirebilmeleri amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarımızı da itinayla yapıyoruz” dedi.

Türkiye'de bir ilk olarak Çorum Belediyesi'nin engellilere yönelik Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını hayata geçirdiğini anlatan Aşgın, “Mor Taksiyi Çorum'da 1 tane hayal etmiştik. Gönülden istemiş olmalıyız ki yönetmelikte 10 tane taksimiz var. Mevcut taksilerden mor taksi uygulamasına geçmek isteyen, yeni bir panelvan araç alıp mor taksiye göre dizayn eden 5 taksicinin geçişlerini ücretsiz ve ihalesiz sağlamaya karar verdik. 10 kontenjanın 5 tanesini bu şekilde, kalan 5 tanesinin de ihtiyaca göre gelecekte ihaleyle alınabileceğine karar verdik. Çorum Taksi, Günaydın Taksi, Kışla Taksi ve Mavral Taksi duraklarında 4 taksicimiz uygulamaya katıldı. Taksici esnafımıza destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin bu taksilere nasıl ulaşacağına dair bilgiler hem belediyemizin internet sitesinden hem belediyenin mobil uygulamasında bilgiler mevcut. Şehrimizde engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi'nin sosyal yardımları hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, “8 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 28 bin 404 kişilik bir nüfus. Her ay 254 bin 286 TL'lik alış-veriş yapılmakta. Şehrimizde yaşayan yaşlılarımızın toplumdan soyutlanmadan günlük yaşamlarını kolaylaştırarak onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla Yaşlı Bakım Ev Temizliği Hizmeti sunuyoruz. Ulu çınarlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Toplam 12 kişiden oluşan 6 ekibimiz var.Bu ekiplerimizle 543 evdeki 734 yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Kurban Bayramı öncesinde 571 çocuğumuzu giydirdik. Aileler, yeni doğan bebekle birlikte sevgiyi, paylaşmayı, karşılıklı aidiyet duygusunu en temiz haliyle yeniden keşfedip ve yaşarlar. Bugüne kadar “Hoş Geldin Bebek” kapsamında 21 bin 615 bebeğin ailesini ziyaret ettik. Hediye verdik. Toplumumuzda var olan hayırseverlik duygusunu bu Ramazan'da da Belediyemiz öncülüğünde toplumsal bir hizmete dönüştüren iftar çadırı uygulamasına devam ettik. Çorumlu hayırseverlerin katkıda bulunduğu ve Belediyemizin önderlik ettiği İftar Çadırında her gün bin kişiye iftar yemeği verdik” ifadelerini kullandı.

Millet Parkı'nda Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel'in hazır bulunduğu toplantıya, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'in yanı sıra yaygın ve yerel basının temsilcileri katıldı.