Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çorum'un İskilip ilçesinde başı balkon demirlerine sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçedeki Meydan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Talha Ş. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada başını balkon demirlerine sıkıştırdı. Ailesinin uzun uğraşları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile küçük çocuğun sıkıştığı yerden kurtarıldığını dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Başı balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu anında ve yerinde müdahalesi ile hızlı şekilde sıkıştığı yerden kurtaran İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.