Başkan afet mağdurlarını ziyaret etti

Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da etkili olan dolu ve aşırı sağanaktan dolayı mağduriyet yaşayan aileleri ve işyerlerini ziyaret etti.

Yeni Çorumspor'un Serik Belediyespor ile oynadığı 3. Ligden 2. Lige Yükselme maçı için Adana'da bulunduğu gün Çorum'da afet düzeyinde dolu ve sağanak yağışın düştüğünü öğrenen Belediye Başkanı Aşgın, yapılması gerekenler hakkında ilgili birimlerle sürekli irtibat içerisinde oldu. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çalışmalarını telefonla takip etti. Başkan Aşgın, Adana'dan döner dönmez ilk iş olarak dolu mağduru aileleri ziyaret etti.

Düşen yağışın miktarının ve cinsinin öngörülememesinden kaynaklı mağduriyetlerin yaşandığını belirten Başkan Aşgın, “Yağan yağışın dolu şeklinde başlaması ve etkili olması yağmur sularının tahliyesi için yapılan mazgalların ve kanalların tıkanmasına sebebiyet verdi. Bu nedenle dolu ve sonrasında düşen aşırı yağış tahliye edilemediğinden kotu düşük yerlerde baskınlar gerçekleşti. Adana'da olmam sebebiyle o anda hemşehrilerimizin yanında olamadım ama telefonla konuyu takip ederek belediyemiz itfaiye ve su kanalizasyon işleri müdürlüklerimizin tahliye çalışmaları için tam kapasite çalışmaları talimatını verdim” dedi.

'Mağduriyetler giderilecek'

Su baskınları sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin tespit edilmesi ve giderilmesi noktasında belediye olarak bir komisyon oluşturulduğunu ve hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyleyen Başkan Aşgın, herkesin müsterih olmasını isteyerek önemli olanın can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti.

Belediye tarafından kurulan komisyonun hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören eşyaların bakım, onarım veya yenilenmesi noktasında yardımlar yapacaklarını kaydeden Aşgın, Valilik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AFAD'da üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini ifade etti.

'Zarar gören otobüs durağını inceledi'

Yağan dolunun şiddetinin bir göstergesi de otobüs duraklarında oluşan hasarlar oldu. Adalet Hanım Sitesi karşısındaki otobüs durağında incelemede bulunan Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizin muhtelif yerlerindeki 8 durağımızda doludan dolayı hasar meydana geldi. Belediye olarak ivedi bir şekilde onarım işlerini başlattık. Buradan şunu rahatlıkla görebiliyoruz ki yağan dolu ve yağış afet düzeyinde gerçekleşmiş rabbim birdaha böyle afetler göstermesin" ifadelerini kullandı.