Başkan Ali Sülük'ten belediye personeline iftar

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, belediyeciliğin fedakârlık ve özveri isteyen önemli bir hizmet şekli olduğunu söyledi. İskilip Belediyesi'nin bugüne kadar birçok konuda başarılı çalışmalar yaparak yerel yönetimlerde öncü bir belediye olduğunu anlatan Başkan Sülük, “Yapılan bu çalışmaların gerçekleşmesinde ve yürütülmesinde işçisinden memuruna, birim müdüründen emekli personeline kadar herkesin önemli katkısı vardır. Hizmetlerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için muhtarlarımızla, emekli personellerimizle birlik ve beraberlik içinde oluyoruz. Hemşehrilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İftar programına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, meclis üyeleri Hatun Çam, Murat Kiraz, belediyeden emekli ve çalışan personel katıldı.