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Başkan Ali Sülük'ten mezbahanede inceleme

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kurban Bayramı nedeniyle mezbahanede denetleme ve incelemelerde bulundu.


İlçede ki mezbahaneyi kısa sürede modernize ederek ruhsatlandıran Başkan Ali Sülük, burada verilen hizmetleri ihale etme yoluna gitmeyerek belediye bünyesinde verilmesini sağlamıştı. Bölgenin en modern mezbahası olan İskilip Belediyesi Mezbahası'nda kesim yaptıran İskilipliler memnuniyetlerini belirterek Başkan Sülük'e teşekkür ettiler.


Belediye Başkanı Ali Sülük'te incelemelerden sonra yaptığı açıklamada “Belediye mezbahamızı ziyaret ederek, kurban kesen vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Modernize ederek kullanıma açtığımız mezbahamızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum “ dedi.

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