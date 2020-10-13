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Başkan Ali Sülük'ün eşinden şehit ailesine ziyaret

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün eşi Selma Sülük, Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük, Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehit babası Hüseyin Dokumacı'ya başsağlığı dileklerini ileten Selma Sülük, “Şehit ailelerimiz bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizin bizlere emaneti. Her zaman ve her koşulda yanınızda ve emrinizdeyiz" dedi.


Millet olarak şehit ve gazi ailelerinin daima yanında olduklarını dile getirenSülük, vatan uğruna canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitleri rahmet, gazileri de minnetle andığını ifade etti.

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