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Başkan Aşgın bayram öncesi 'onları' unutmadı

Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi Çorumluların gönüllerinde müstesna bir yere sahip olan şehrin renkli simalarına bayramlık hediye etti.

Gönül belediyeciliği kapsamında örnek çalışmalara imza atan Belediye, bayram öncesi onları unutmadı.


Bayram öncesi sürpriz yaparak bu güzel insanlara bayramlık ayakkabı ve takım elbise hediye ettiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizdeki 11 engelli kardeşimizin mutluluğuna ortak olduk. Bugün onlara bayram sürprizi yaptık. Kardeşlerimiz, bayrama yeni ayakkabılarıyla, yeni kıyafetleriyle girecekler. Onların yüzlerini güldürmeye, onların gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" dedi

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