İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aşgın Emniyet müdürü Gülser'i ziyaret etti

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın Çorum'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iadeyi ziyarette bulundu.


Geçen ay Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü iken Çorum'a atanan yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'ü makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimize hoş geldiniz. Tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizi daha güzel noktalara getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polis teşkilatımızın daima yanındayız. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser'e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'a ziyaretleri için teşekkür etti.


Ziyarette Başkan Aşgın'a, Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur ve Ubeydullah Ahıskalı da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.