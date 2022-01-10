Başkan Aşgın fotoğraf çekti, gazeteciler sergiyi açtı

Çorum Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, “1998 Yılı Gazete Manşetleri” sergisi açtı. Açılış kurdelesini gazeteciler kesti, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise fotoğraf çekti.

24 yıl önce atılan gazete manşetlerinin yer aldığı sergi Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisinde açıldı. 1998 yılında Çorum'da siyasi, ekonomik, sosyal alanda yaşanan gelişmelerin gazete manşetlerine yansımalarının yer aldığı sergi ilgi çekti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen gazete manşetleri serginin 4 yıl önce 1994 yılı ile başladığını, bu yıl da 1998 yılına ait gazete manşetlerinin sergilediğini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini basın mensupları keserken, Başkan Aşgın da onların fotoğrafını çekti.

Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisinde yer alan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve gazeteciler katıldı.