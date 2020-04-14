İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aşgın güngörmüşler konağını inceledi

Çorum Belediye’si tarafından restore edilen Güngörmüşler Konağı projesini hayata geçiriyor.

Çorum Belediye'si tarafından restore edilen Güngörmüşler Konağı projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri içerisinde yer alan ve yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek olan 'Güngörmüşler Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.


Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte Güngörmüşler Konağında incelemelerde bulundu. Konaktaki çalışmaların tamamlandığını ve konağın açılışa hazır hale geldiğini belirten Başkan Aşgın, “Başımızın tacı yaşlılarımıza yönelik hazırladığımız Güngörmüşler Konağımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Konağımızı koronavirüs tedbirleri sona erdiğinde açacağız.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.