Başkan Aşgın icraatlarını değerlendirdi

Halil İbrahim Aşgın, düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Çorum Belediyesi'nin slogan olarak “Aşkla çalışıyoruz” sloganını kullandığını hatırlatan Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sevgiyle çalışmakta olabilir ancak biz aşkla çalışmayı tercih ediyoruz. Aşkla çalışmak doğru işler yaptığına inanıyorsan kimseden aferim beklemeden sadece Hak'kın rızasını ve halkın duasını alarak yoluna devam etmektir. Aşkla çalışmak karşılıksız sevgiye verilen isimdir. Bizde memleketimizi karşılıksız seviyoruz. Doğru bildiğimiz yolda birilerinin ne dediğine bakmadan yürüyoruz, yüremeye de devam edeceğiz” dedi.

3 Kasım tarihini özel olarak seçtikleri birgün olmadığını dile getiren Başkan Aşgın, “3 Kasım'ın bizim tarihimizde çok önemli yeri var. AK Parti'nin iktidar yürüyüşünün başladığı tarih 3 Kasım. Gazetelerin Anadolu İhtilali olarak nitelendirdiği önemli bir gün. 3 Kasım'ın 20 yılındayız” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları en önemli çalışmadan birisinin mali disiplini sağlamak olduğunu anlatan Aşgın, “2017 yılında yüzde 34 bütçe açığı olan bir belediyeyiz. 2018 yılında yüzde 38 bütçe açığı. 2019 yılında yüzde 11 bütçe fazlası. 2020 yüzde 13.50 bütçe fazlası. Bu tablo belediyenin mali açıdan geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli. Bu tablo bizim nerden nereye geldiğimizin somut göstergesi. Bunu yaparken iş yaptığımız insanlara 1 TL borcumuz yok. Bazı sorunlar yaşadık ancak artık bunları aşıyoruz. Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyeyiz. Kamu ve şehrimizin menfaati dışında önemsediğimiz hiçbirşey yok” dedi.

'Barajlarımızda 900 bin ton suyumuz var ancak halkımıza su problemi yaşatmadık'

Kentteki barajların durumunun iç açıcı olmamasına rağmen Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmadıklarının altını çizen Aşgın, “Altyapı projelerimizin en önemlisi Koçhisar Barajı İshale Hattı. Kuraklık yaşıyoruz. Maalesef Türkiye'nin en kurak şehirlerinden birisiyiz. 900 bin ton suyumuz var. Barajlarımızın durumu iyi değil. Şehrimizi susuz bırakmamak için çok sayıda kuyu kazdık ancak en önemli çalışmamız Koçhisar ishale hattı. Kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte 150 milyon liraya mal olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getiriyoruz. Şu an 3 kilometrelik bir bölüm kaldı. 2-3 hafta içinde Koçhisar isale hattınını suyunu arıtma tesisimizle buluşturmuş olacağız. Böylece şehrimizin su problemini çözmüş olacağız. 14 yeni su kuyusu açmasaydık şuanda su problemi yaşıyor olacaktık. Mevcut kuyularımızda su azaldı. Kuruyan kuyular oldu. Ekiplerimiz gece-gündüz çalışıyor. " şeklinde konuştu.

'Kültür kongre merkezi projesinde revizyona gidiyoruz'

Kültür ve Kongre Merkezi projesi ile ilgili de açıklama da bulunan Aşgın, “Eski stadyumun yerinde ve yanındaki spor salonunu yıktıktan sonra Kongre Kültür Merkezi olması yönünde bir planlamamız vardı. Hatta meclise getirdik sonra geri çektik. Buraya devasa bir bina yaptığımızda çimento fabrikasının yerine düşündüğümüz projeyi de hayata geçirdiğimizde şehrin tam ortasında kalacağını gördük. Buda çeşitli problemleri beraberinde getirecekti. Teknik heyetlerle bunu tartıştık. TOKi ile beraber yapacağımız projeyi revize ediyoruz. Orası yine millet bahçesi olacak. Spor temalı olacak. Kongre Merkezi'ni Çevre yoluna taşımayı planlıyoruz. Projeyle ilgili detaylı bir revizyon çalışması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'7/24 kütüphane haklı bir talep'

Son günlerde kamuoyunda kentte 7/24 kütüphane kurulması yönündeki taleple ilgili de açıklamada bulunan Aşgın, “Bu talep haklı bir talep. Hasanpaşa kütüphanesi yıkılarak yenisi yapılacak. Yapılıncaya kadar KADEŞ meydanındaki yerimize taşıyacağız. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 24 Saat açık kütüphane için Kadeş Barış Meydanı çok uygun bir yer. Şehrin merkezinde. Rahat ve huzurlu biryer. Personel sıkıntısı gündeme geldi. Burayı 24 saat açık bir kütüphane yaparsanız Çorum Belediyesi olarak 3 personel tahsisi taahhüdünde bulunduk. Hem valilğimiz, hemde bakanlığımız ile ilteşim halindeyiz. Bizimde talebimiz 24 saat açık bir kütüphane. Bu kararı bizim tek başımıza alma şansımız yok. Bakanlığımızdında onayı gerekiyor” dedi.