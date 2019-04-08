Başkan Aşgın ilk gün mesaisine temizlik işlerinden başladı

Halil İbrahim Aşgın, haftanın ilk mesai gününe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden başladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan , Lemzi Çöplü ve İsmail Yağbat ile Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı ile birlikte sabah içtimasına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, personelle tek tek tokalaştı.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün her zaman her yerde takdir edildiğini belirten Belediye Başkanı Aşgın, çıtanın üst seviyelere taşınması gerektiğini dile getirdi.

Çorumluların her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sizlerden isteğim farklılığımız bugünden itibaren hissedilsin. Çorum dün güzeldi bugün ve yarın daha güzel olmasını için daha çok gayret gösterelim. Tüm Çorum'u gülerek temizleyin. Çünkü biz gülümseyen bir belediyeyiz. Gönülden gönüle, kalpten kalbe köprüler kurarak çalışalım. Hiçbir zaman insana hizmet ettiğimizi unutmayalım. Hemşehrilerimiz en iyisine, en güzeline layık. Hiç bir çöpü görmemezlikten gelmeyin. Temizlik bizim yüz akımız. Bunu çevre illerde dahil herkes söylüyor ve biliyor. Bugünden itibaren bunu bir seviye daha yukarı taşımalıyız. Sizlerin bu şehir için 7/24 çalıştığınız gibi bizimde kapımız gönlümüz sizlere 24 saat açık. Hep birlikte güzelliklere imza atacağız. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.