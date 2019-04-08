Başkan Aşgın ilk nikahını kıydı

Çorum'un yeni Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ilk nikahını kıydı.

Geçen hafta Belediye Başkanı Zeki Gül'den görevi devralan Dr. Halil İbrahim Aşgın, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretleri sürdüren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kübra ve Sinan çiftinin düğün törenine katılarak nikah akitlerini gerçekleştirdi. İlk nikahını kıyah başkan Aşgın, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek çifte iki cihan saadeti diledi.

Nikah cüzdanını geline takdim eden Başkan Aşgın, gelin ve damada Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve kahve fincanı hediye etti.