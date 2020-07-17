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Başkan Aşgın nikah sarayındaki çalışmaları inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın, belediyesi nikâh sarayında devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.


Yunus Emre Parkında yer alan nikâh sarayında geniş kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın, “5 yıl önce hizmete açılan nikah sarayımızda yağmur sularından ve bazı yerlerde yaşanan çökmeler nedeniyle tadilat çalışmaları başlattık. Bu iki temel problemi çözmek için yeni bir teknolojiyle çöken alandaki dolguları aldık, oraya kör kalıp teknolojisini kullanarak dolgu yapmadan sorunu tamamen çözdük. Etrafıyla ilgili drenaj sistemini de yeniledik. Önümüzdeki süreçte nikâh sarayımız çok daha güzel bir konumda hemşehrilerimizin o mutlu günlerine şahitlik etmeye devam edecek. İşlerimiz tamamlanmak üzere. Ağustos sonu itibariyle Nikah sarayımızı tekrar buraya taşımış olacağız." diye konuştu.

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