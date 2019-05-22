Başkan Aşgın öğrenciler fide dikti

Halil İbrahim Aşgın, Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan bahçede öğrencilerle birlikte fide dikti.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni sık sık ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu kez öğrencilerle merkez bahçesinde oluşturulan alanda fide dikti. Öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olan fide dikiminde öğrencilerle oldukça yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, fide dikiminin ardından öğrencilerle sohbet etti hatıra fotoğrafları çekindi.

Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan tüm merkezleri çok önemsediğini ancak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ayrı bir önem verdiğini dile getiren Başkan Aşgın “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikle öğrencilerimizle sebze fideleri diktik. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz çok güzel işlere imza atıyor. İnşallah bundan sonra da daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.