Başkan Aşgın, öğrencilerle bir araya geldi

Halil İbrahim Aşgın, kariyer söyleşileri kapsamında Hitit Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KYK Kerebigazi Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleşen program öncesi Başkan Aşgın, öğrencilerle hem sohbet etti, hem de onlardan gelen talepleri dinledi.

Öğrencilerden kendilerine mutlaka bir hedef koymalarını isteyen Aşgın “Ben 1 yıl öncesine kadar Hitit Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Şimdi ise sevginin, kardeşliğin, barışın merkezi olan, güzel insanların olduğu bu şehrin Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Biz gençleri çok seviyoruz ve sizlere değer veriyoruz. Sizlerde şimdiden kendinize bir kariyer hedefi belirlemelisiniz. Şimdiden yapacağınız kariyer planlaması sizlerin önünüzdeki hayatınızın yol haritası olacak” dedi.

Belediye Başkanı olma sürecine de değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın söyleşinin ardından öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi.