İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan bayramı namazı sonrası üniversite öğrencileriyle evinde bir araya geldi.


Erasmus programı kapsamında üniversite eğitimleri için Çorum'a gelen Togo, Irak,Çad,Gineli öğrencilerle buluşan Başkan Halil İbharim Aşgın, Ramazan bayramlarını kutladığı yabancı öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.


Kocaman bir aile olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bizleri farklı İslam ülkelerinden kardeşlerimizle bayram sabahında evimizde aynı sofrada buluşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbim tüm gönül coğrafyamıza ümmet şuurunda mutlu huzurlu bayramlar nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.