İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aşgın'dan Ahlatçı'ya hayırlı olsun ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Yusuf Ahlatçı'ya ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Çorum'da milletvekilleri, belediye başkanlığı ve il teşkilatlarının uyum içerisinde çalışmasının bu şehre hizmet olarak döndüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Birlikte çok güzel işlere imza attık. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak bu şehre daha güzel hizmetleri getireceğimizden şüphemiz yok. İl başkanımız ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlikte yürümeye devam ediyoruz. Çorum her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Birlik beraberlik ortamı içerisinde belediye başkanımızın hep söylediği gibi aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Ziyarette belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.