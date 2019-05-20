Başkan Aşgın'dan final maçına davet

Halil İbrahim Aşgın, Yeni Çorumspor'un Serikspor ile karşı karşıya geleceği 3. Lig Play Off final maçına herkesi belediye meclis üyeleri ve taraftarları davet etti.

Kocaeli'nde oynanan yarı final maçına giderek Yeni Çorumspor'a tribünlerden destek veren, takımın aldığı galibiyetin ardından soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Halil İbrahim Aşgın, 24 Mayıs'ta Adana'da oynanacak olan final maçına belediye meclis üyelerini davet etti.

Geçtiğimiz gün Belediye Meclis'inde üyesi bulunan partilerin grup başkanlarını telefonla arayan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adana'ya aynı otobüsle gitme çağrısında bulundu. AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu'nu telefonla arayan Aşgın, “Gün memleketin takımına sahip çıkma günü, Cuma günü oynanacak olan maça tüm meclis üyelerimizle aynı otobüste gidelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup başkanlarının olumlu yaklaşımına teşekkür eden Halil İbrahim Aşgın “Kocaeli'nde oynanan karşılaşmaya giderek takıma destek verdik. Cuma akşamı oynanacak olan final maçına da giderek orada da takımımıza destek vermek istiyoruz. Bunu tüm meclis üyelerimizle birlikte yapalım istedik. Grup başkanlarımızı telefonla arayarak onlara da çağrıda bulundum. Teklifimize oldukça sıcak baktılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı memlekette yaşıyor, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Söz konusu spor olunca siyaset bir kenarda kalıyor. Bizler aynı gemide yol alan ve Çorum'un başarısı için çabalayan kişileriz. Yeni Çorumspor'a destek vermek için otobüsle Adana'ya gidecek ve orada alınacağına inandığımız 2.Lig kupasının sevincine ortak olacağız” ifadelerini kullandı.