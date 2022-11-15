Başkan Aşgın'dan İHA'ya ziyaret

Halil İbrahim Aşgın, “Bir şiirle başlayıp projeye dönüştürdüğümüz hayallerimizin yüzde 74'ünün açılış kurdelesini kestik” dedi.

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Salih Karslıoğlu ile birlikte İhlas Haber Ajansı Çorum Bürosu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İHA Temsilcisi Bülent Özkaleli, İHA muhabirleri Muhammed Muttalip Yalçın ve Eray Uzun ile görüştü. Başkan Aşgın, ziyarette belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Önce şehre dair hayaller kurduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bu hayalleri sonra önce projeye sonra vaade dönüştürdük. 12 Kasım'da belediye başkan adaylığı istifa ettim. 4 yıl geçti. Ve bu şiirle Çorum'a dair hayallerimizi ifade ettik. Güzel bir şiirdi. Hayallerimizi, projelerimizi hazırladığımız o stratejik planın içerisine koyduk. Adaylık sürecinde 32 tane vaatte bulunmuştuk. Bu vaatlerin içerisinde birçok alt dalı projelerde vardı. Örnek ulaşılabilir Çorum dedik. Ulaşılabilir Çorum projesinin 5-6 tane alt dalı proje vardı. Ana projelerin yanı sıra 100'e yakın projeden bahsetmişiz. Bugün gelinen noktada önce hayalini kurduğumuz, sonra şiirini yazdığımız, projeye dönüştürerek stratejik ve performans planına koyduğumuz projelerimizin yüzde 74'nün kurdelesini kestik. Tamamladık. Yüzde 18'i 6 ay içerisinde tamamlanacak işlerimiz. Şuan devam bedeste, GES projelerimiz var. Yani 6 ay sonra tamamlanacak yatırımlarla birlikte vaatlerimizin yüzde 92'sini tamamlayarak halkımızın huzuruna çıkacağız. Görevi aldığımız günden tamamladığımız güne kadar halkımıza verdiğimiz sözlerin yüzde 92'sinin tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“94 ruhuyla hizmet etmeye çalışıyoruz”

Hiç hayalini kurmadıkları, stratejik planları arasında olmayan, projelendirmedikleri yatırımları da yaptıklarını anlatan Aşgın, “O kadar güzel işler oldu ki en başında Çimento Fabrikası'nın satın alınması. Ne böyle bir hayalimiz vardı. Ne de bu şehre dair hayallerimizi anlattığımız şiirde bununla ilgili bir ifade vardı. Ama fırsat doğdu yüce Allah imkan verdi satın aldık. Çimento deyip geçmemek lazım. 1 milyon 384 bin metrekare bir alan. Çok ucuz bir bedelle aldık. Tarihi kent projesinin konuşuyoruz. Bizim böyle de bir hayalimiz de yoktu. Orada ki bankaları kamulaştıracağız. Ulu Cami'nin etrafında tarihi bir kent, şehir meydanı oluşturacağız diye bir vaadimizde yoktu. Ama şuanda adım adım sona doğru gidiyoruz. Bu ve benzeri birçok hayal hiç aklımızda ve planlarımız içerisinde yok iken yüce Allah yapmayı nasip etti. Bunlarla beraber sözünü verdiğimiz vaatlerimizi yapmış olmanın rahatlığıyla seçimlere gideceğiz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın bize sürekli dile getirdiği temel ilkelerimiz vardı. Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce memleket önce millet. Bu ilkeler doğrultusunda 94 ruhu ile çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal destek kartının Türkiye'ye örnek olduğunu açıklayan Başkan Aşgın, “Geçmişte Gıda Bankamız vardı. 30'un üzerinde ürünümüz vardı. O ürünleri almak için gelip gidecekti. Buna gerek yok biz bir kart verelim. Mahalle bakkallarında kullansınlar dedik. Bir yılı aşkındır böyle yapıyoruz. 7 bin 200 aileye 175 TL destek verirken sonra 300 TL'ye çıkardık. Yetmez daha da artıracağız. Ve 7 bin 200 aile istediği bakkaldan marketten kartını okutarak ihtiyacını karşılıyor. Bize müracaat eden her bakkalda bu kartlarımız geçerli. Şuanda 80'in üzerinde bakkalda sosyal destek kartlarıyla alışveriş yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

“Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduk”

Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduklarını belirten Aşgın, “Geçmiş dönemde muhalefet partileri yok şu belgeyi bulduk. Buraya şu ödeme yapılmış, şuraya bu ödeme yapılmış diyordu. Biz yaptığımız ihalelerden yaptığımız ödemelere kadar hepsini belediyemizin resmi sitesinde oluşturduğumuz bir bölümden yayınladık. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Biz memleketimizi düşünüyoruz. Dijital ekranlarda ihalelerin hepsini yayınlıyoruz. Satışları yayınlıyoruz” diye konuştu.

“Şehir estetiğinde bir farkındalık oluşturduk”

“Şehir estetiğinde bir farkındalık oluşturduk” diyen Aşgın, “Önceki dönem belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun güzel çalışmalar yaptılar. Şehir estetiği ihmal edilmişti. Bizim dönemimiz kadar cephe sağlıklaştırması hiçbir dönem yapılmadı. Bizim dönemimiz kadar tarihi eserlerin ihyası ile ilgili çalışma yapılmadı. Kale ile ilgili geçmişte çalışmalar yapıldı. Emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kale'de bütün süreçler tamamlandı. Bütçeye konuldu. İhaleye çıkıyoruz. İhalesinin yapıp turizme kazandıracağız. Kültür yolunda çalışmalar devam ediyor. İlk kez tamamı belediyeden oluşmayan dışarıdan üyelerinde bulunduğu estetik kurulunu oluşturduk. Mimarlar Odası'ndan da üye aldık. Bir binanın dış cephesine benim karar vermem doğru değil, buna uzman bir kurul vermeli” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“ÇORBİS, 40 bine yakın aboneye ulaştı”

Belediyenin diğer yatırımları hakkında da kısa kısa açıklama yapan Aşgın, şunları kaydetti; “Ulaşılabilir şehirle ilgili Recep Tayyip Erdoğan caddesini herkes kullanıyor. Ama bir yeşil ev vardı. Efsaneye dönmüştü. Ondan sonra gri ev. İmam Hatip Lisesi'ni biz yaptık. Geçmiş dönemde yapılan kamulaştırmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ama problemli işlerin tamamını çözmek bize nasip oldu.

ÇORBİS'i kurduk. İlk kurduğumuzda “başkan çocukluk hayalini gerçekleştiriyor” diye dalga geçiyorlardı. 8 istasyon kurmuştuk 4 yeni daha istasyon yapıyoruz. 40 bine yakın abonesi oldu. Aktif şekilde kullanılıyor. Her tarafa bisiklet yolu yapıyoruz. Şimdi Bahabey caddesine yapıyoruz. Çorum minia konusunda da eleştiriler oldu. Hafta sonları gidiyorum orası tıklım tıklım oluyor ve insanlar bol bol fotoğraf çekiliyor. Sosyal tesis hiç yoktu biri engelsiz olmak üzere 6 tane sosyal tesis açtık. Kadeş meydanındaki tesisi bütün engel gruplarını düşünerek hizmete açtık. Ayrıca ülke genelinde asbesli boruların yüzde 90'ı polietilen borularla değiştirildi. Tüm Türkiye'ye bakın böyle bir oran yoktur. Sadece yerin üstüne değil yerin altına da yatırım yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 140 bin ton asfalt döktük. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gündem oldu. Adalet benim için önemli. “Ali” olacağım diye her zaman söylüyorum. Ali'nin “A”sı adalet, “L”si liyakat, “İ”si istişare. Aynen de devam ediyoruz. Eksik ve hatamız olabilir. Ama adaletten şaşmıyoruz. 15 mahallenin 15'ide bizim için aynı ölçüde”

“Stratejik hamlelerle kimseyi mağdur etmeden tüm halk otobüslerini satın aldık”

Şehir içi ulaşım hizmetlerinin kamulaştırılması hakkında da açıklama yapan Aşgın, “Şehir içi ulaşımını kamulaştırdık. Ulaşımın özel olması nedeniyle büyük sorunlar yaşanıyordu. Pandemi dönemi ve sonrası verdiğimiz desteklerle sorunları en aza indirmeye çalıştık. Sorunların uzamasıyla birlikte belediye olarak ulaşım hizmetini belediye olarak biz yapmaya karar verdik. Su nasıl bir zorunlu hizmet ise ulaşımda belediyeler için zorunlu hizmet. Ulaşım belediyenin zorunlu hizmetlerinden birisiydi. Kanunlarda bu hizmeti ya belediyeler yapar ya da yaptırır deniyor. Yaptırıyorduk ama yaptıramaz hale gelme ihtimalimiz yüksek olduğunu görünce bunun çözümünün özel sektör eliyle de zor olduğunu görünce halk otobüslerinin hepsini satın aldık. Stratejik hamlelerle kimseyi mağdur etmeden tüm halk otobüslerini satın aldık. İstihdamda sağlamış oldu. Halkımızda büyük bir memnuniyet oluştu. 60 milyon civarında bir yatırım yaptık, kısa süre içerisinde çözdük. Kısa sürede sorunu çözdük ama anlatamadık da” sözleriyle konuşmasını tamamladı.