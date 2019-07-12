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Başkan Aşgın'dan süs havuzları uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın'dan park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girilmemesi konusunda uyarı geldi.


Özellikle çocukların yaz aylarında artan sıcaklardan bunalıp park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girdiğine dair gelen şikayetler üzerine bir uyarıda bulunan Başkan Aşgın, “Bu son derece tehlikeli bir davranış. Süs havuzlarının içerisinde elektrik asamı ile çalışan teçhizatlar var bunlar da havuza girenler için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle ailelerden, parklarımızda dinlenen vatandaşlarımızdan ricamız çocukları uyarsınlar” dedi.


Başkan Aşgın, Park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girenleri gören vatandaşların 153'ü Alo zabıta hattını aramalarını istedi.

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