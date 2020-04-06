İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aşgın'dan temizlik işleri personeline moral ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir tempoyla çalışan Temizlik işleri Müdürlüğü personeline moral ziyaretinde bulundu.


Koronavirüs (covid-19) nedeniyle özveriyle çalışan ve bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışan ve cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren personele teşekkür eden Aşgın, “Mesai mefhumu gözetmeksizin Çorum'umuzu temizlemek ve koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte gece-gündüz özveriyle çalışan siz mesai arkadaşlarımız sayesinde temiz bir Çorum'a sahibiz. İnşallah bu illeti hep birlikte atlatacağız. Sizlere ve bu süreçte büyük emekler veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.