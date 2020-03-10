Başkan Aşkın yol çalışmalarını inceledi

Sokak ve Ata 23. Sokak arasında bulunan Ata 19. Sokakta kazı çalışmalarına başladı.

165 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yeni yol önümüzdeki haftalarda stabilize ve kumlama çalışmaları tamamlandıktan sonra asfalt sezonu ile birlikte asfaltlanacak ve trafiğe açılacak

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Fen İşleri Müdürü Mikdat Yılıdırım ile birlikte Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışma planı doğrultusunda yolun en kısa sürede trafiğe açılacağını söyledi.

Mevlana İlkokulunun da yanında yer alan yolun kendileri için de ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Bize yol talebi geldi, biz de yavrularımız okula giderken ayaklarına toz, toprak, çamur değmesin diye hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarına başladık. En kısa sürede mekanik ve stabilize dolgusunu yapıp sezonun başlamasıyla asfaltını da dökeceğiz. Tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz" dedi.

'Çocuklardan Aşgın'a teşekkür'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesindeki yeni yol açma çalışmasını incelediği sırada çocuklarla da bir süre sohbet etti. Yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aşgın'a teşekkür eden çocuklar, “Başkanım, okula giderken sıkıntılar çekiyorduk. Konuyu sizlere ilettikten sonra çalışmalar başladı. İnşallah kısa sürede de yolumuza kavuşacağız” şeklinde konuştu.