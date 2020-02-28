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Başkan Gelgör, Milletvekili Kaya'ya projelerini anlattı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçenin önemli projeleri ile ilgili son durumu AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile istişare etti.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret ederek Osmancık'ta devam eden ve yapılması planlanan projeler üzerine istişarede bulundu.


Milletvekili Kaya ve Başkan Gelgör, projelerden eski pazar yerine yapılmaya devam edinilen Mustafa Kemal Atatürk Parkı (Kent Park) ve Sosyal Tesisleri, Huzurevi'nin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devri, Güney Mahallesi ve Kale dibindeki binalara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla kentsel dönüşüm yapılması konuları ile ilgili son durumu değerlendirdi.

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