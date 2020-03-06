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Başkan Gelgör'e füzeli selam

Suriye’de görev yapan Çorumlu asker, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e selam gönderdi.

Suriye'de görev yapan Çorumlu asker, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e selam gönderdi.



Çorumlu asker, bir yandan Bahar Kalkanı Harekatı'nda teröristlerin üzerine bomba yağdırırken bir yandan da Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e selam gönderdi. Bahar Kalkanı Harekatı'nda yer aldığı öğrenilen Çorumlu asker, bir füzenin üzerine “Bahar Kalkanı Harekatı, Osmancık Belediye Başkanı Sn. Ahmet Gelgör'e selamlar. İdlib” diye yazdı.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, füzenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Aleykümselam yiğidim” şeklinde cevap verdi. Başkan Gelgör paylaşımında, “İdlib'den bize selam gönderen kahramanımızın yüreğine sağlık. Aleyküm selam yiğidim. Sizinle gurur duyuyoruz. Milletimiz her daim yanınızda. Yüce Allah ordumuza şanlı bir zafer nasip etsin inşallah. Allah razı olsun Fatih Tuncer kardeşim” ifadelerini kullandı.

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