Başkan Gül'den öğretmenlere yemek

Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, dünyada her şeye değer biçilebileceğini ancak öğretmenliğe ve öğretmenin eserine değer biçilemeyeceğini söyledi.

Herkesin hayatında, öğretmenlerin özel bir yeri olduğunu belirten Başkan Gül, “Bildiklerimizde, öğrendiklerimizde; işimizde, ekmeğimizde, aşımızda, kişiliğimizin oluşmasında öğretmenlerimizin büyük emekleri var. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir” dedi.

Çorum'a önemli eğitim kurumları kazandıran, eğitime -öğretime yönelik büyük yatırımlar yapan bir belediye olarak öğretmenlerin de, eğitimin öneminin de farkında olduklarının altını çizen Başkan Gül, “Bu konuda yaptığımız yatırımlar, eğitim - öğretimle ilgili çalışmalarımız faaliyetlerimiz, bu şehirde yaşayan insanlarımızın da özellikle takdir ettiği çalışmalar. Güçlü bir toplum olabilmemiz için bireylerin de güçlü olması, bilgili olması gerekiyor. Bireyin güçlü olması da insanın yeteneklerini kullanabilmesine, kişiliğini bulmuş, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen bir kişi olarak yetiştirilmesine bağlı. Biz de Çorum Belediyesi olarak, gençlerimize destek olmak, onların en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla gerekli imkânları sunmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Gül, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. İnşallah eğitim kurumlarımızda yetişen gençler, bu milletin umudu olarak güzel işler yapacaklardır. Öğretmenlerimiz de bu bilinci taşıyan gençlerin yetişmesinde ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Öğretmenlerimizin çabası çok daha iyi bir Çorum, çok daha güzel bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek için en büyük güvencemiz olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.