Başkan Şahiner ameliyatı oldu

Şahiner'in ameliyatının başarıyla tamamlandığı, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Üç damarında tıkanıklık bulunan Başkan Abdulkadir Şahiner, Ankara'daki özel hastanede ByPass ameliyatı oldu. Dün rutin kontroller için hastanesine giden Başkan Şahiner, burada anjiyo oldu. Kalp damarlarındaki tıkanıklığın giderilmemesi üzerine ByPass ameliyatı olan Başkan Şahiner'in ameliyatının başarıyla tamamlandığı, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.