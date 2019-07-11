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Başkan Şahiner ameliyatı oldu

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, rutin kontrol için gittiği hastanede önce anjiyo sonra da ByPass ameliyatı oldu.

Şahiner'in ameliyatının başarıyla tamamlandığı, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.


Üç damarında tıkanıklık bulunan Başkan Abdulkadir Şahiner, Ankara'daki özel hastanede ByPass ameliyatı oldu. Dün rutin kontroller için hastanesine giden Başkan Şahiner, burada anjiyo oldu. Kalp damarlarındaki tıkanıklığın giderilmemesi üzerine ByPass ameliyatı olan Başkan Şahiner'in ameliyatının başarıyla tamamlandığı, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

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