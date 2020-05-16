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Başkan Şahiner yapımı devam eden çalışmaları inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, şehir parkı ve kent parkta yapımı devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu.


Şehir parkı içinde bulunan süs havuzunda ışıklandırma ve yenileme yapılması talimatı veren Başkan Şahiner, yine şehir parkının Postane caddesi olarak bilinen caddeyle olan bağlantısında geçtiğimiz günlerde başlatılan genişletme çalışmasını inceledi.


Kent parkta yapımı devam kafeteryanın çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Şahiner, açılışın bayrama yetişmesini planladıklarını söyledi.

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